Meer met vliegtuig dan met auto op vakantie

Vorig jaar heeft het vliegtuig voor het eerst de auto ingehaald als meest gebruikte vervoermiddel bij buitenlandse vakanties.

Dat staat in het jaarlijkse ContinuVakantieOnderzoek (CVO) dat woensdag is gepresenteerd op de Vakantiebeurs.

Als Nederlanders in het vliegtuig stappen, ligt de bestemming vaker buiten Europa, zoals bijvoorbeeld Bali of Florida. Vliegvakanties groeiden met 3 procent. Afgelopen jaar is 84 procent van de Nederlanders op vakantie geweest, gemiddeld gaat de Nederlander zo’n drie keer per jaar. Duitsland, Frankrijk en Spanje dalen in populariteit als vakantiebestemming. In 2019 gaven Nederlanders 20,4 miljard euro aan vakantie, een groei van 3 procent.

„Opvallend is dat Nederlanders afgelopen jaar vaker een hele korte vakantie van een tot twee nachten hebben ondernomen en dat buitenlandse vakanties met de trein sterk groeiden,” zegt Marieke Politiek, directeur NBTC-NIPO Research. Deze reizen namen respectievelijk met 5 procent en 27 procent toe.

Zo’n 44 procent van alle vakanties van Nederlanders vond plaats in eigen land. „Met name de Veluwe, de kust en de Groningse, Friese en Drentse zandgronden zijn zeer populair onder Nederlandse vakantiegangers,” vertelt Politiek. Alhoewel het aantal overnachtingen tijdens vakanties in eigen land is afgenomen, zijn Nederlanders wel meer gaan besteden.