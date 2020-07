„Meer mensen hebben door crisis moeite met betalen vaste lasten”

Mensen hebben als gevolg van de crisis meer moeite met het betalen van de vaste lasten. Vooral huishoudens met een laag inkomen zijn geraakt door de crisis, meldt consumentenadviseur Pricewise na onderzoek onder 2000 respondenten.

Volgens Pricewise heeft de helft van de ondervraagden meer moeite met het betalen van vaste lasten als woonlasten, energierekeningen en telefoonabonnementen. Bij ruim driekwart van de ondervraagden zijn de vaste lasten dit jaar hoger geworden. Een derde van hen is ook door de crisis financieel geraakt.

Volgens het onderzoek van Panel Inzicht ervaren lager opgeleiden, 60-plussers en niet-werkenden de meeste druk. Hans de Kok, directeur van Pricewise, kan nog niet met zekerheid zeggen of deze groepen komende tijd nog meer meer druk gaan voelen. Het is volgens hem vooral de vraag wat de zorgpremies gaan doen.

De crisis heeft zorgverzekeraars hard getroffen en zij teren nu op reserves. Hoe lang verzekeraars dit volhouden is de vraag en de kans is groot dat ze dit doorberekenen in de zorgpremie voor 2021. „De kans is dus aanwezig dat de consument dit gaat voelen in de portemonnee,” aldus De Kok.

Volgens het onderzoek is bijna driekwart van de Nederlanders minder dan 1500 euro per maand kwijt aan vaste lasten. Naarmate het inkomen oploopt, stijgen ook in doorsnee de vaste kosten per maand.

Een deel van de ondervraagden (6 procent) heeft geen weet van de vaste lasten. Vooral niet-werkenden en laag opgeleiden hebben geen idee. De Kok stelt dat het voor deze groep juist loont om de uitgaven op een rij te hebben.