Meer mensen baan kwijt door faillissementen

Meer mensen zijn in het tweede kwartaal hun baan kwijtgeraakt als gevolg van bedrijfsfaillissementen vergeleken met de meetperiode een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de voorbije driemaandsperiode ging het om 5686 mensen. Van hen waren de meesten in loondienst. Van de gedupeerden hadden er 225 een eenmanszaak. Ook in het eerste kwartaal was het aantal mensen dat zonder werk kwam te zitten fors hoger dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder.

Een kwart van de mensen die noodgedwongen thuis kwamen te zitten, was werkzaam in de handel. Daarna volgde de industrie waar bijna een vijfde van de getroffen werkenden zijn aanstelling kwijtraakte door een faillissement van de werkgever of de teloorgang van het eigen bedrijf.

Sectoren waar relatief weinig banen verloren gingen, waren volgens het statistiekbureau de financiële dienstverlening, informatie en communicatie en de zorg.