Meer lunchrooms en thuisbezorging in horeca

Lunchrooms en aanbieders van thuisbezorgde of afhaalmaaltijden zijn aan een opmars bezig in de horeca. Met name in de grote steden nemen dit soort gelegenheden toe. Ook koffietentjes doen het goed, blijkt uit cijfers van Datlinq, een database voor de horecabranche.

Afgelopen jaar nam het aantal lunchrooms toe met 8 procent tot circa 2400. De trend is echter al langer gaande. In 2012 waren er nog ruim 1400 lunchrooms. Het aantal koffiebarretjes ging met 6 procent omhoog.

Het aantal afhaal- en bezorgrestaurants groeide nog harder met bijna 11 procent. Die toename kwam vooral op het conto van de grote steden. In Amsterdam en Rotterdam is meer dan een kwart van de zogeheten quickservice-horeca een afhaal- of bezorgpunt. In die steden hebben de traditionele snackbar en cafetaria ook een fors kleiner marktaandeel.