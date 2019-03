Meer loon voor personeel houtverwerkers

Werknemers in de houtverwerkende industrie krijgen 4 procent loon erbij in zestien maanden. Dat hebben werkgevers en vakbonden met elkaar afgesproken, meldt vakbond FNV. Eerder waren cao-onderhandelingen nog stukgelopen waarna er onder meer gestaakt is in de sector.

De loonsverhoging wordt in drie stappen doorgevoerd. Op 1 mei krijgen de ongeveer 4200 mensen die werkzaam zijn in de sector er 1,5 procent bij en op 1 oktober nogmaals. Op 1 maart volgend jaar volgt nog eens 1 procent. Behalve loonsverhoging krijgt het personeel ook een hogere reiskostenvergoeding. De cao loopt tot en met april volgend jaar.