Meer loon voor personeel bakkerijen

De 52.000 werknemers van bakkerijen krijgen meer loon. Dat is afgesproken in een nieuw cao-akkoord tussen bonden en werkgevers. De nieuwe cao Bakkersbedrijf gaat in per 1 april dit jaar en heeft een looptijd van zestien maanden.

Werknemers van zogeheten ambachtelijke bakkerijen krijgen per 1 juli dit jaar een structurele loonsverhoging van 2,25 procent. Daar komt per 1 januari 2020 nog eens 1 procent bovenop. Bij werknemers van industriële bakkerijen gaat het om 2,5 procent meer loon per 1 juli. Ook voor hen volgt een volgende loonstap van 1 procent begin volgend jaar.

Ondertekenaars van het akkoord zijn werkgeversverenigingen van bakkers en bakkerijen NVB en NBOV en vakbonden CNV en FNV. De komende tijd werken de partijen aan voorstellen over onder meer flexibele inzetbaarheid en de instroom van nieuw personeel. Bij een volgende cao worden die meegenomen in de onderhandelingen.