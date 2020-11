Meer loon voor pakketbezorgers en ondersteunend personeel PostNL

Medewerkers van PostNL, behoudens de postbezorgers die een eigen cao hebben, krijgen in stappen 5,5 procent meer loon. Dat zijn vakbonden CNV en BVPP met het bedrijf overeengekomen. Dit jaar is de loonstijging 2,5 procent. Volgend jaar komt daar 3 procent bij zo staat in het principeakkoord. De overeenkomst geldt voor bijna 18.000 medewerkers.

Naast de structurele loonsverhoging wordt ook een eenmalige bonus van 250 euro uitgekeerd. Daarnaast wordt voor dit jaar een resultaatsafhankelijke uitkering van 2 procent betaald en een eenmalige uitkering van 0,5 procent in december.

Ook zijn in de cao voorwaarden opgenomen voor oudere werknemers. Zij kunnen ervoor kiezen minder te werken met gedeeltelijk behoud van salaris en pensioenopbouw. Daarbij is voor personeel met een fysiek zwaar beroep de mogelijkheid om drie jaar eerder te stoppen.

Daarnaast gaat PostNL 200 uitzendkrachten in dienst nemen. Pakketbezorgers moeten ook in loondienst komen, ofwel bij PostNL zelf ofwel bij een ondernemer die is aangesloten bij de BGV-cao.

FNV ging niet akkoord met het onderhandelingsresultaat, maar legt de uitkomst wel „neutraal” voor aan de achterban. CNV en BVPP doen dit met een positief advies. PostNL zegt blij te zijn met het akkoord, maar had „uiteraard” liever gezien dat het door alle bonden als positief werd bevonden.

De verwachting is dat de uitkomsten van de ledenraadplegingen van vakbonden op 8 december bekend zijn.