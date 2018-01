Meer loon voor medewerkers houthandels

De 6000 medewerkers in de houthandelsbranche krijgen er tot april volgend jaar meer loon bij. Werkgevers en vakbonden gaan bovendien onderzoeken of andere arbeidsvoorwaarden kunnen worden verbeterd, meldt vakbond CNV. De leden van de vakbonden moeten nog wel stemmen over het principeakkoord.

Het personeel van de houthandels krijgen er op 1 februari 2 procent salaris bij en op 1 januari volgend jaar nog eens. Daarnaast kunnen ze rekenen op een eenmalige uitkering van 350 euro in november.

De onderhandelingen voor de cao duurden negen maanden. Dat kwam mede doordat de werkgevers de onderhandelingen voor de cao voor de handel in bouwmaterialen wilden afwachten, meldt CNV. De nieuwe cao voor de houthandels gaat dan ook met terugwerkende kracht in op 1 april vorig jaar.