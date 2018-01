Meer loon voor medewerkers catering

De circa 11.500 medewerkers in de catering krijgen er op termijn 2,5 procent loon bij. Ook wordt de reiskostenvergoeding opgehoogd. Dit alles is onderdeel van de nieuwe cao waar bonden en werkgeversorganisatie Veneca een principeakkoord over hebben bereikt, meldt FNV.

De onderhandelingen over nieuwe afspraken liepen in november nog vast. Een conflict dreigde, maar na informeel overleg sinds begin januari is nu alsnog een akkoord bereikt. Leden van vakbonden FNV, CNV en De Unie moeten nog wel instemmen met het onderhandelingsresultaat.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en gaat in per 1 januari dit jaar. Vanaf die datum krijgen werknemers er 2 procent salaris bij. Op 1 januari 2019 volgt een loonsverhoging van 0,5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over een vergoeding voor scholing voor maximaal duizend werknemers.