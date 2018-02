Meer loon voor kappers en hairstylers

Kappers kunnen weer een hoger loon tegemoet zien. Volgens vakbond CNV zijn er in de nieuwe cao ook afspraken gemaakt over extra geld voor na- en bijscholing. Verder gaan de stagevergoedingen in de knipbranche omhoog. Toch is niet iedereen tevreden: collegavakbond FNV ondertekent de afspraken niet.

„Per mei aanstaande 2,5 procent en in januari nog eens 1,85 procent krijgen de hairstylers erbij”, zegt CNV-onderhandelaar Willem Kruithof. „Dat lijkt misschien niet veel voor een tweejarige cao. Maar sinds juni 2016 was er al geen loonaanpassing meer geweest.”

Aan deze nieuwe cao ging een lang onderhandelingstraject vooraf. De eerste gesprekken met werkgeversorganisatie ANKO vonden al in november 2016 plaats. Er zijn meerdere onderhandelingsrondes geweest, telkens zonder resultaat. Pas in de laatste week van 2017 kwam er schot in de zaak. Het eindbod van de werkgevers dat daaruit voortkwam is nu door de leden van CNV akkoord bevonden, en daarmee is de nieuwe cao een feit.

Dat FNV zijn handtekening niet zet heeft te maken met „verslechteringen” die door de werkgevers zijn afgedwongen. Zo zouden kappers volgens de nieuwe afspraken soms minder snel doorstromen naar een volgende schaal. FNV heeft uitgerekend dat dit in bepaalde gevallen tot zo’n 200 euro per maand kan schelen.

De bond vindt ook dat de loonsverhoging veel hoger had moeten uitvallen. Omdat de vorige loonwijziging al weer een tijdje terug is, gaan werknemers per saldo nu helemaal niet zoveel op vooruit, betoogt FNV.

In Nederland zijn ongeveer 23.000 kappers in loondienst.