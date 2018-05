Meer loon voor Forbo-personeel na actie

Medewerkers van Forbo in Assendelft krijgen meer loon, nadat ze vorige week nog met een werkonderbreking de leiding van het bedrijf onder druk hadden gezet. Volgens vakbond FNV is het bedrijf akkoord gegaan met een loonsverhoging van 2 procent met terugwerkende kracht per 1 januari dit jaar. Daarbovenop volgt een verhoging van 1 procent per 1 juli aanstaande.

De salarisverhogingen zijn onderdeel van een nieuwe cao voor de circa 550 personeelsleden van de fabriek waar onder meer linoleum vloerbedekking en materialen voor meubels en kantoormeubilair wordt gemaakt. Volgens de FNV heeft de werkonderbreking vorige week als een breekijzer gewerkt.

De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar en gaat in per 1 januari 2018. Naast de loonstijging zal door een onafhankelijk bureau ook onderzoek worden gedaan naar de werkdruk en -beleving bij Forbo.