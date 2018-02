De 4000 poeliers en wildspecialisten in Nederland krijgen meer loon. Ook gaan ze zich aansluiten bij het pensioenfonds voor het slagersbedrijf. Dat zijn de vakbonden en werkgevers overeengekomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar.

De poeliers krijgen in maart een loonsverhoging van 3,5 procent. Vanaf 1 januari vallen ze onder het slagerspensioenfonds. Tot nu toe hadden de poeliers vaak geen of een matige pensioenregeling omdat dat niet centraal geregeld was, laat vakbond FNV weten.