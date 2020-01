‘Meer koffietenten, sushi-lunchrooms en afhaalrestaurants’

Nederland telt steeds meer koffietenten, gezonde eetgelegenheden met sushi of salades op de menulijst en bezorgrestaurants. Volgens database voor de horecabranche Datlinq waren dit soort horecazaken in de voorbije vijf jaar goed voor meer dan de helft van de ruim 3000 nieuwe eet- en drinkgelegenheden.

De zaken duiken vooral op in winkelstraten van grote steden, waar ze de leeggekomen panden van kledingwinkels innemen, vertelt Martijn de Bruin van Datlinq. „Op die locaties kun je niet snel een café, bar of restaurant openen waar alcohol op het menu staat. Daarvoor is namelijk een vergunning nodig en die is lastig te krijgen.”

Ook hielp de toename van zelfstandige ondernemers mee, aldus De Bruin. Hij ziet dat zzp’ers graag overdag in een koffiebar of een lunchroom zitten met hun laptop. Velen van hen zijn wat jonger en kiezen voor gezonder aanbod. Ook willen zij op sociale media laten zien dat ze gezond bezig zijn, zegt De Bruin. De opmars van afhaalrestaurants valt volgens hem uit te leggen met de groeiende voorkeur voor gemak.

Nederland telde eind vorig jaar ruim 42.600 eet- en drinkgelegenheden. Amsterdam is de koploper met 4500 vestigingen. Ook op strandlocaties op de Waddeneilanden en in Zandvoort valt er relatief veel te kiezen.