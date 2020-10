Verzekeraars kregen vorig jaar 6 procent meer klachten over verzekeringen dan een jaar eerder. In totaal kregen de 176 aanbieders 170.000 klachten binnen over zorg-, schade- en levensverzekeringen, meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek.

Ruim de helft van de klachten ging over de zorgverzekering; deze verzekering omvat de meeste polissen en hier gaat ook het meeste geld in om. Het aantal klachten over de zorgverzekering nam met 15 procent toe, net zoals de motorrijtuigenverzekering. De klachten over schade- en levensverzekeringen namen daarentegen iets af in vergelijking met 2018.

Gemiddeld duurt het afhandelen van klachten veertien dagen, komt verder naar voren uit de cijfers. Klachten over de annuïteitenverzekering (direct ingaand pensioen) hebben door de bank genomen de langste afhandelingstijd, namelijk 35 dagen.

Op basis van het onderzoek kunnen nog geen trends gesignaleerd worden, licht een woordvoerder van AFM toe. „Het is de tweede keer dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. Bovendien zegt de klachtenrapportage niets over of een klacht gegrond was en hoe deze is afgehandeld.” De betrokken partijen kunnen de uitkomsten van het onderzoek bij hun organisatie vergelijken met het gemiddelde van alle partijen.