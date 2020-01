Meer kennis zorgt voor meer vertrouwen in financiële sector

Mensen die meer financiële kennis hebben, hebben ook meer vertrouwen in de financiële sector. Dat is de conclusie van De Nederlandsche Bank (DNB) die de redenen onderzocht van het afgenomen vertrouwen in de sector. Dat is ten opzichte van 2006 namelijk flink minder geworden.

Niet alleen financiële geletterdheid heeft invloed op het vertrouwen dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun beloftes nakomen. Mannen blijken meer vertrouwen te hebben in de financiële sector dan vrouwen. Tegelijkertijd hebben mannen minder vertrouwen in de deskundigheid en integriteit van managers in die sector. Verder kwam naar voren dat het vertrouwen in pensioenfondsen stijgt naar mate men ouder wordt, terwijl het vertrouwen in banken en verzekeraars met het verstrijken van de jaren juist daalt.

In totaal gaf vorig jaar 67 procent van de ondervraagden in een representatieve steekproef aan vertrouwen te hebben in de bankensector. Dat was in 2006 nog 89 procent. Hoewel het vertrouwen in alle drie de onderzochte takken van de financiële sector iets is toegenomen ten opzichte van 2012, ligt het ‘structureel lager dan vóór de financiële crisis’, zegt DNB.