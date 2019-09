Meer kans op faillissementen auto-industrie

De kans op faillissementen in de auto-industrie neemt toe door de afnemende autoverkopen. Dat concludeert kredietverzekeraar Atradius in zijn Market Monitor voor de sector. Ook de betalingsrisico’s nemen toe. De kans op wanbetaling is bijvoorbeeld verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. In Duitsland waren de betalingsrisico’s sinds de financiële crisis niet meer zo hoog.

Kleinere leveranciers lopen de grootste risico’s. Die bedrijven hebben last van de lange periode tussen bestelling en levering en maken dan kosten. Ook verwachten fabrikanten in onzekere tijden meer flexibiliteit van toeleveranciers. Als automakers uiteindelijk minder afnemen krijgen de kleinere leveranciers de grootste klappen op hun winstmarge. Grotere leveranciers hebben volgens Atradius grotere financiële buffers en kunnen geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling om relevante producten aan te blijven bieden.

De Duitse auto-industrie heeft het volgens Atradius het zwaarst door onder meer teruglopende verkopen in China, dreigende importheffingen in de Verenigde Staten en de opkomst van deelauto’s. In China dalen de verkopen wel, maar op langere termijn blijft de markt daar groeien, denkt de kredietverzekeraar. De Amerikaanse autosector staat er ook redelijk voor. Met name de overgang naar elektrisch rijden ziet Atradius daar als een risico.