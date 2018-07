„Meer jongeren met vakantiebaantje”

Het aantal jongeren met een vakantiebaantje is dit jaar licht gestegen in vergelijking met de vorige zomer. Dat geldt met name voor nieuw werk, het aantal jongeren dat meer ging werken bij hun huidige baantje bleef gelijk. Dat concludeert FNV Jong in zijn jaarlijkse onderzoek naar vakantiewerk.

De duizenden jongeren van 13 tot 29 jaar die ’s zomers aan de slag gaan verdienden iets meer dan vorig jaar, gemiddeld 8,69 euro. Vorig jaar verdienden meisjes voor het eerst meer dan jongens en die trend zet zich voort. Dat verschil is te verklaren doordat meisjes meer actief zijn in sectoren die meer betalen. Zo wordt in de bouw het minst verdiend en in de schoonmaak en zorg en welzijn het meest.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat jongeren het vrij simpel vinden om vakantiewerk te krijgen. Jongeren zochten gemiddeld een week minder lang dan vorig jaar. Ruim een op de drie vindt een vakantiebaantje via familie of vrienden, maar bij het zoeken wordt bijna even vaak gebruikgemaakt van internet en de huidige bijbaan. Sociale media en uitzendbureaus zijn minder populair.