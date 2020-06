‘Meer jonge huizenkopers tijdens coronacrisis’

Het aantal jonge huizenkopers in de leeftijd tot 35 jaar is sinds het begin van de coronacrisis met 40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat meldt De Hypotheker op basis van eigen cijfers. Volgens de hypotheekadviseur is de stijging opmerkelijk, omdat starters het juist erg moeilijk hebben op de huizenmarkt.

Maar nu het aanbod aan woningen de laatste tijd weer wat toeneemt en de woningmarkt langzaam lijkt te stabiliseren, vinden steeds meer starters volgens De Hypotheker hun weg naar de markt. Ook zouden ze willen profiteren van de lage rente nu de bodem van de hypotheekrente bereikt lijkt te zijn. De hypotheekadviseur denkt dat ze in veel gevallen financiële steun van hun ouders krijgen.

Momenteel is bijna één op de drie hypotheekaanvragen afkomstig van een huizenkoper tot 35 jaar. In de leeftijdscategorie tot 25 jaar liggen de cijfers lager. Maar het aandeel hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning voor deze nog jongere groep is de afgelopen drie maanden wel met bijna 150 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus De Hypotheker.