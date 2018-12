„Meer inzamelpunten frituurvet nodig”

Nederlandse huishoudens gooien het meeste frituurvet weg waarin ze frietjes of oliebollen hebben gebakken. Dat is jammer, want de olie kan worden hergebruikt als grondstof voor biobrandstof. MVO, de branchevereniging voor bedrijven in dierlijke en plantaardige oliën, wil meer inzamelpunten voor het vet.

Op dit moment staan in Nederland ruim 2500 van die inzamelpunten, bijvoorbeeld bij supermarkten of sportverenigingen. Daar werd 41 procent van al het door huishoudens verbruikte frituurvet gerecycled, berekende MVO.

Dat de rest wordt weggegooid is volgens de brancheclub niet alleen zonde voor aangesloten bedrijven die frituurvet tot biobrandstof verwerken, maar ook voor de maatschappij. Vaak eindigt weggegooid frituurvet namelijk in het riool, wat veel schade veroorzaakt en gemeenten op extra kosten jaagt.