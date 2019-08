Meer interesse Fortis-schikking dan voorzien

Voor de zogeheten Fortis-schikking hebben zich veel meer beleggers aangemeld dan verwacht. In totaal hebben 290.000 voormalige aandeelhouders aangegeven compensatie te willen omdat ze waren misleid in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008. Dat meldt Ageas, de erfgenaam van het vroegere financiële concern Fortis.

Volgens de vorig jaar bereikte schikking met beleggingsclubs heeft de Belgische verzekeraar 1,3 miljard euro ter beschikking gesteld om gedupeerde beleggers te vergoeden. Ageas hield aanvankelijk rekening met 175.000 tot 200.000 claims.