Meer hypotheken met NHG afgesloten in eerste kwartaal

Het aantal nieuwe hypotheken dat met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten, is gestegen. In het eerste kwartaal werden er 12 procent meer afgesloten dan een jaar eerder. In totaal hebben 28.900 huishoudens in het eerste kwartaal van 2020 een hypotheek met NHG afgesloten.

Ook het garantievermogen van NHG zit in de lift. In het eerste kwartaal nam het vermogen toe tot 1,46 miljard euro, een stijging van 1,7 procent ten opzichte van eind 2019. Daarnaast ziet NHG dat veel huishoudens de woning hebben verduurzaamd, zoals door het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen. In de eerste drie maanden van 2020 nam dit met 39 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De invloed van de coronacrisis is nog niet in de cijfers terug te zien, stelt NHG.

De dalende trend van het aantal ontvangen verliesdeclaraties houdt ook in het eerste kwartaal aan. NHG ontving slechts 58 verliesdeclaraties van geldverstrekkers, 52 procent minder dan het aantal in het eerste kwartaal van 2019. Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen. Wanneer mensen met een NHG-hypotheek een huis met verlies verkopen, kunnen zij een verliesdeclaratie indienen. Door stijgende huizenprijzen brengt een huis bij verkoop vaak voldoende op om de hypotheek te kunnen aflossen.

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden in het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan.