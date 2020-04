‘Meer hulp nodig om historische schepen in de vaart te houden’

De vloot van traditionele zeil- en motorschepen dreigt vanwege de coronacrisis in de problemen te komen. De overheid moet meer doen dan nu al wordt gedaan, anders dreigt einde oefening. Daarvoor waarschuwt de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) die onder meer een noodfonds beoogt.

Volgens de organisatie is de omzet in de branche vrijwel volledig weggevallen. Varen is dit jaar vanwege de maatregelen rond social distancing „welhaast onmogelijk”, aldus de BBZ. Veel historische schepen zijn nu acuut in de problemen door annuleringen van geboekte reizen en terugbetalingen.

De sector telt zo’n vierhonderd schepen zoals tjalken, klippers en zeeschepen en heeft een omzet van 65 miljoen euro. In de zomermaanden wordt er met betalende passagiers gevaren en de wintermaanden zijn voor onderhoud aan het schip, veiligheidskeuringen en trainingen van de bemanning. De schepen zijn commercieel, terwijl in andere landen vergelijkbaar transport subsidie geniet, benadrukt de BBZ.

„Dat model van zelf de broek ophouden werkte goed, tot de uitbraak van het coronavirus. Maar als een ondernemer nu door de crisis failliet gaat, komt ook ons behoudmodel ten val en zullen er schepen voor altijd verdwijnen”, schrijft de organisatie.