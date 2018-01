Meer goederenvervoer via binnenvaart

Binnenvaartschepen hebben in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen vervoerd over de Nederlandse wateren, een groei met bijna 5 procent ten opzichte van 2007. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Driekwart van die goederen (276 miljoen ton) werd vervoerd door Nederlandse schepen. Buitenlandse schepen op de binnenwateren varen doorgaans onder een Belgische of Duitse vlag. Daarbij valt op dat schepen onder Luxemburgse vlag een groeiend aandeel laten zien. Vorig jaar vervoerden zij 3 procent van het totaal. Dat was in 2007 nog 0,5 procent van het totale goederenvervoer.

Uit de cijfers blijkt verder dat de binnenvaart vorig jaar ruim 113 miljoen ton natte bulk vervoerde, zoals bijvoorbeeld olieproducten. Er werd meer dan 203 miljoen ton droge bulk vervoerd, zoals kolen of ijzererts. Het containervervoer bedroeg bijna 52 miljoen ton.

Volgens het CBS bleef de groei bij de binnenvaart in de afgelopen tien jaar wel achter bij andere sectoren, zoals het transport over weg en spoor en via de lucht.