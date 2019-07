Meer goederen per spoor vervoerd

Het vervoer van goederen over Nederlandse spoorwegen is vorig jaar toegenomen. Vooral de doorvoer van goederen nam toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stroom goederen die vanuit of naar Nederland werd vervoerd, is juist geslonken.

In totaal ging vorig jaar 41,5 miljoen ton aan goederen per spoor. Dat is een stijging van 0,9 procent ten opzichte van 2017.

Doorvoer, waarbij goederen in het buitenland worden geladen en gelost, dikte met 18 procent aan tot 620.000 ton. De doorvoer per spoor is daarmee in vier jaar tijd verdrievoudigd. Ook het vervoer binnen de landsgrenzen groeide. De aan- en uitvoer, goed voor 83 procent van al het goederenvervoer per trein, kromp vorig jaar met 1 miljoen ton tot 34 miljoen ton.

Ook het kolenvervoer per trein nam af. Dat komt voornamelijk doordat in Duitsland een aantal kolencentrales is gesloten. In vijf jaar tijd nam het kolentransport met 40 procent af tot 6000 ton in 2018.