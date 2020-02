Meer gebruikers en advertentie-inkomsten voor Twitter

Twitter slaagt erin om het dagelijkse aantal actieve gebruikers steeds verder op te krikken. Ook krijgt het Amerikaanse techbedrijf steeds meer geld binnen uit advertenties, komt naar voren uit de jaarcijfers van Twitter.

Er maken nu 152 miljoen mensen in de wereld dagelijks gebruik van Twitter. Dat zijn er 26 miljoen meer dan een jaar geleden. Volgens Twitter is de aanwas vooral te danken aan verbeteringen van de mogelijkheden voor gebruikers. De berichtendienst zet zich er al een tijdje voor in om het bijvoorbeeld makkelijker te maken voor gebruikers om berichten te vinden over onderwerpen waar ze geïnteresseerd in zijn.

De opbrengsten zaten in 2019 met 14 procent in de lift tot 3,5 miljard dollar. In het slotkwartaal ging voor het eerst iets meer dan een miljard dollar in de boeken. Dat laatste was vooral te danken aan de toegenomen advertentie-inkomsten. Die stegen in de feestdagenperiode met 12 procent op jaarbasis tot 885 miljoen dollar. Onder de streep bleef een jaarwinst over van 1,5 miljard dollar, van 1,2 miljard dollar in 2018.