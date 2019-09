Meer export onderhoud en leasediensten

Nederlandse bedrijven hebben in de eerste helft van dit jaar 2,7 miljard euro verdiend aan onderhoud, reparatie en leasediensten voor het buitenland. Dat was in de eerste zes maanden van 2014 nog 2,2 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij de export van onderhoud en reparatiediensten gaat het om het onderhouden of repareren van goederen door Nederlandse bedrijven voor het buitenland, waarbij de goederen in buitenlands eigendom blijven. Bij de export van operationele leasediensten gaat het bijvoorbeeld om de verhuur van vervoermiddelen of machines aan buitenlandse bedrijven.

De toename was vooral te danken aan nieuwe spelers. Voor een kleiner deel heeft de hogere exportwaarde betrekking op toegenomen activiteit bij exporteurs die in 2014 al als exporteur van deze diensten actief waren.