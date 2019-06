Meer energie uit zon en wind in mei

De productie van duurzame energie uit zon en wind kwam in mei hoger uit dan een jaar geleden. Ten opzichte van april was de productie vrijwel gelijk. Dat meldt Energieopwek.nl, dat de productie van duurzame energie bijhoudt.

De zon-opbrengst steeg met 25 procent. Dat komt vooral door de groei van het aantal panelen. Wat betreft zonneschijn was mei een normale maand.

De opbrengst van windenergie liet een grillig beeld zien. Net als vorig jaar was er een aantal bijna windstille dagen. Een combinatie van iets meer opgesteld vermogen en een paar winderige dagen aan het eind van de maand zorgde toch bij wind op land voor een plus van 15 procent. De productie op zee lag echter 15 procent lager in vergelijking met vorig jaar.