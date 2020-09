Meer duurzame kip in de winkels

Het aanbod van duurzamer kippenvlees in de winkelschappen is groter dan ooit. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. De ‘plofkip’ is vrijwel geheel uit de schappen verdwenen. Kippenvlees met een onafhankelijk keurmerk heeft zijn marktaandeel in de periode 2014-2018 bijna verdubbeld.

De studie laat zien dat supermarkten en bedrijven goed in staat zijn geweest om zelfstandig over te schakelen naar duurzamere alternatieven dan de ‘plofkip’. De toezichthouder meent dat onafhankelijke keurmerken hier een rol in hebben gespeeld.

De ACM zette in 2015 nog een streep door het initiatief ‘kip van morgen’ dat als doel had het welzijn van kippen te verbeteren. De waakhond vond dat kip en consumenten niet genoeg zouden profiteren van de kip van morgen-afspraken. Dit initiatief zou onder meer de concurrentie te veel beperken. Na het negatieve oordeel van de waakhond werd de samenwerking tussen producenten en winkels gestaakt.

Volgens de ACM kunnen concurrentiebeperkingen noodzakelijk zijn om duurzame producten te krijgen, bijvoorbeeld door afspraken te maken over een keurmerk. Maar concurrentie kan de verduurzaming ook bevorderen.