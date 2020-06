Meer dan half miljoen Britse uitkeringsaanvragen in mei

Het aantal uitkeringsaanvragen in Groot-Brittannië is in mei met meer dan een half miljoen toegenomen vanwege de coronacrisis. Volgens het Britse statistiekbureau is het totaal aantal aanvragen voor een uitkering door de crisis en de lockdownmaatregelen gestegen naar 2,8 miljoen.

Het cijfer voor april werd herzien naar meer dan een miljoen aanvragen. Volgens het statistiekbureau worden ruim 11 miljoen arbeidsplaatsen behouden door steun van de overheid. Daarbij betaalt de overheid 80 procent van het loon van werknemers die met tijdelijk verlof zijn gestuurd, maar niet worden ontslagen.

Vorige week werd nog bekend dat de Britse economie in april met meer dan 20 procent is gekrompen door de crisis en de quarantainemaatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dat was de sterkste neergang ooit gemeten in Groot-Brittannië.