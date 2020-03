Meer dan de helft Nederlandse beleggers handelt zelf

Ongeveer 60 procent van de Nederlandse beleggers handelde in 2019 zonder advies van een vermogensbeheerder of beleggingsadviseur, stelt de Autoriteit Financiële Markten naar aanleiding van onderzoek door Ipsos. In totaal is 16 procent van de Nederlanders belegger.

Bijna een derde van de beleggers maakt gebruik van de diensten van een vermogensbeheerder. De rest heeft een beleggingsadviseur in de arm genomen. Twee derde van de beleggers heeft informatie ingewonnen over de kosten van beleggen, waarvan weer driekwart die informatie makkelijk kon vinden. Mensen geven wel aan dat zij het vergelijken van beleggingskosten nog lastig vinden.

Sinds nieuwe EU-bankregelgeving van kracht is, moeten beleggingsondernemingen het aan klanten melden als de waarde van een beleggingsportefeuille of een onderdeel daarvan binnen een bepaalde periode met 10 procent is gedaald. Van de respondenten geeft 25 procent aan zo’n melding te hebben ontvangen. De helft van hen ondernam daarop actie, bijvoorbeeld door contact met de adviseur of beheerder op te nemen, beleggingen te verkopen of extra geld in te leggen.

Ook bleek uit de jaarlijkse Consumentenmonitor Beleggen dat ervaren beleggers meer transacties in een jaar doen dan onervaren beleggers. Beleggers die risicovol investeren hebben over het algemeen meer vertrouwen in hun eigen vaardigheden.

Nederlanders die niet beleggen, vinden het te riskant, denken dat zij te weinig kennis hebben of zijn simpelweg niet geïnteresseerd.