Meer dan 65.000 ‘miljoenenwoningen’ in Nederland

Het aantal woningen met een prijs boven de miljoen euro, is afgelopen jaar de 65.000 gepasseerd, stelt woningmarktdienstverlener Calcasa. Opvallend is volgens dat bedrijf dat onder die ‘miljoenenwoningen’ steeds meer doorsnee rijtjeshuizen zijn, en dus geen deftige, vrijstaande villa’s in Bloemendaal, Wassenaar of Het Gooi.

De ‘doorsnee’ miljoenenhuizen zijn vooral te vinden in en rond Amsterdam.

Doordat de woningprijzen in 2019 met 7 procent stegen nam het aantal woningen met een prijs van een miljoen euro of meer flink toe. De meeste van die huizen voldoen aan de klassieke kenmerken van een miljoenenhuis: vrijstaande, grote villa’s met een flinke tuin op gewilde locaties. Ook historische grachtenpanden in binnensteden doen het qua prijs buitengewoon goed. De Konijnenlaan in Wassenaar komt niet voor het eerst als duurste straat van Nederland uit de bus.

Doordat de huizenprijzen over de gehele linie zijn gestegen, zijn er veel huizen van boven de miljoen euro bijgekomen die niet voldoen aan alle stereotype kenmerken. Wel staan deze woningen meestal op een erg gewilde locatie. „Een van de meest bekende voorbeelden is de Henriëtte Bosmansstraat in Amsterdam”, laat Calcasa weten. „Een straat met rijtjeswoningen van 150 à 200 vierkante meter, gebouwd in de jaren vijftig.” Volgens de dienstverlener is 84 procent van de woningen in deze straat inmiddels meer dan een miljoen waard. Ook in Overveen en Heemstede zijn steeds meer ‘normale huizen’ meer dan een miljoen euro waard.