Meer dagelijkse gebruikers voor Twitter

Twitter heeft in het tweede kwartaal meer gebruikers aan zich weten te binden. Die toename is volgens het sociale mediabedrijf te danken aan technische aanpassingen, waardoor bezoekers van het platform vaker berichtjes zouden zien die voor hen interessant zijn. Dat zorgde voor een sterkere omzetgroei dan kenners in doorsnee hadden verwacht.

Het aantal dagelijkse gebruikers dat op Twitter advertenties ziet, steeg het voorbije kwartaal met 14 procent tot 139 miljoen. Mede dankzij hogere advertentie-inkomsten nam de omzet met 18 procent toe tot 841 miljoen dollar. Twitter heeft de afgelopen tijd onder andere zelflerende software aangepast die gebruikers van het platform een betere ervaring moet bieden.

Twitter had ook te maken met hogere kosten, onder meer omdat het bedrijf zijn personeelsbestand uitbreidt. De operationele winst daalde tot 76 miljoen dollar, tegenover 80 miljoen dollar een jaar eerder. De nettowinst steeg wegens een belastingmeevaller naar 1,1 miljard dollar, vergeleken met 100 miljoen dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar.