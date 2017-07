Meer buitenlandse bezoekers naar Nederland

In de zomermaanden juli en augustus komen naar verwachting 3,6 miljoen buitenlandse bezoekers naar Nederland, een stijging van 3 procent ten opzichte van vorig jaar. De groei van het aantal buitenlandse gasten komt vooral uit buurlanden België en Duitsland, aldus het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC Holland Marketing).

Ongeveer de helft van de buitenlandse toeristen in ons land zijn Duitsers of Belgen die vooral enthousiast zijn over de Nederlandse kust. Ook musea worden waarschijnlijk druk bezocht, vooral in de buurt van de kust, zoals in Den Haag en Leiden. De buitenlandse bezoekers spenderen naar verwachting in totaal 2,6 miljard euro in ons land.

Het NBTC denkt verder dat 4,7 miljoen Nederlanders deze zomer in eigen land op vakantie gaan, een toename van 2 procent. Zij geven tezamen waarschijnlijk 950 miljoen euro uit.