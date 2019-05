„Meer Britse zorgen beleggers naast brexit”

De brexit is niet langer de enige politieke ontwikkeling die drukt op de Britse beursgraadmeters. Dat schrijft Rabobank in een analyse. Het mogelijk snel aftreden van de Britse premier Theresa May, de zoektocht naar een geschikte opvolger en de plannen van de Labour-partij om nutsbedrijven te nationaliseren zorgen eveneens voor reacties van beleggers.

Volgens Rabobank waren er eerder dit jaar nog positieve geluiden toen het Britse parlement de harde brexit leek af te wenden en de Europese Unie bereid bleek tot uitstel. Maar er zijn de laatste tijd weinig vorderingen.

"Deze week gaan de Europese verkiezingen tot een grote roep van onvrede leiden. Het aftreden van premier May is een kwestie van weken", schrijft de bank. "De Britse markt heeft inmiddels meer om zich druk over te maken dan brexit. Als de Conservatieven er niet in slagen om een opvolger te vinden achter wie men zich kan scharen, zal de regering vleugellam blijven en komen verkiezingen dichterbij."

Het voorstel om nutsbedrijven weer in staatshanden te brengen zet de aandelen en obligaties van deze bedrijven daarnaast onder druk. De verwachte overnameprijs kan immers laag zijn, aldus Rabobank.