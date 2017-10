Er zijn steeds meer boeren met veel eigen grond. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vorig jaar ruim 12.000 boeren met 30 hectare of meer, oftewel meer dan een vijfde van alle boeren in Nederland. Vergeleken met 2010 is dit aantal agrarische grootgrondbezitters met 6 procent toegenomen.

De land- en tuinbouw kenmerkt zich al langer als een sector waar bedrijven vaak schaalvergroting nastreven. Relatief veel van de boeren met veel grond zitten in Groningen en Drenthe. Daar bezat vorig jaar respectievelijk 18 en 8 procent van de boeren 75 hectare of meer.

Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven waren in totaal goed voor ruim 1 miljoen hectare aan eigen grond. De melkveehouderij eiste volgens het CBS de meeste grond op. Melkveehouders hadden vorig jaar ongeveer twee keer zoveel grond in eigendom dan akkerbouwbedrijven.