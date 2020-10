‘Meer bezichtigingen per huis dan ooit op krappe woningmarkt’

Het aantal bezichtigingen van te koop staande huizen blijft op recordhoogte, ondanks de nieuwe stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Dat komt ook omdat er minder woningen te koop staan dan ooit, constateert makelaarsorganisatie Makelaarsland.

Een huis dat dit jaar werd verkocht, werd gemiddeld 18,6 keer bezichtigd. Voor de eerste uitbraak van het coronavirus waren dat er nog 14,8. „We dachten dat het aantal bezichtigingen zou dalen met de toename in het aantal besmettingen, maar dat is niet het geval”, zegt directeur Jeroen Stoop van Makelaarsland.

Een open huis of kijkuurtje wordt niet meer georganiseerd, maar is vervangen door ‘blokjes-bezichtigingen’. Iedere bezichtiging, maximaal drie personen inclusief makelaar, vindt plaats in een tijdvak. „We doen er twee per uur en daartussen wordt in tien minuten de woning ontsmet”, aldus Stoop.

Bijna 62 procent van de woningen werd vorige week boven de vraagprijs verkocht en volgens de makelaarsorganisatie staan er op het moment minder huizen te koop dan ooit. „Het zijn er nu ruim 43.000 waar het er normaal rond de 100.000 zijn”, zegt Stoop. „Daarbij zien we nu een trend ontstaan dat de stad ingewisseld wordt voor het platteland. Mensen hebben duidelijk behoefte aan meer ruimte om zich thuis goed te vermaken, elkaar niet in de weg te lopen en te kunnen beschikken over een goeie werkplek.”