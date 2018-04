Meer bedrijven zien het levenslicht

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn meer dan 57.000 bedrijven opgericht. In totaal steeg het aantal starters met een tiende ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus de Kamer van Koophandel (KvK). Op dit moment telt Nederland ruim 1,8 miljoen ondernemingen.

Het aantal eenmansbedrijven dat in de eerste drie maanden van 2018 het levenslicht zag, groeide nog harder. In totaal begonnen 4000 personen een zaak voor zichzelf, 13 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017.

Ook het aantal gestopte ondernemingen nam in het eerste kwartaal van 2018 toe, maar minder hard dan het aantal starters. Iets meer dan 40.000 bedrijven schreven zich de afgelopen drie maanden uit het Handelsregister van de KvK. Dat is 4 procent meer dan een jaar geleden.

Een onvrijwillig einde van de bedrijfsactiviteiten kwam in het eerste kwartaal van dit jaar minder vaak voor. In de periode van januari tot april gingen 761 ondernemers failliet, 14 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.