„Meer bedrijven failliet in 2019”

Het aantal faillissementen zal dit jaar met enkele procenten stijgen, na jaren van dalingen. Dat komt doordat de Nederlandse economie minder hard groeit dan in de afgelopen jaren. Brexitperikelen kunnen voor een nog sterkere stijging zorgen, meldt kredietverzekeraar Euler Hermes.

Met 3144 faillissementen lag het aantal gedwongen bedrijfssluitingen vorig jaar nog op het laagste niveau van deze eeuw, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs. Die tijden zijn nu voorbij, zegt risicodirecteur Walter Toemen van Euler Hermes Nederland. Hij verwacht in 2019 een stijging van 1 à 2 procent van het aantal bedrijven dat omvalt. In het geval dat het Verenigd Koninkrijk zonder goede afspraken de Europese Unie verlaat, kan dat oplopen tot wel 6 procent meer faillissementen.

In de eerste maanden van dit jaar trok vooral de financiële malaise in de winkelstraat de aandacht, met faillissementen voor ketens als Intertoys, Op=Op Voordeelshop en Sissy-Boy. Volgens Toemen schuilt de komende jaren het grootste gevaar bij jonge ondernemingen. „Veel start-ups zijn opgetuigd in economisch goede tijden, en daardoor hebben ze vaak te weinig vet op de botten.”