„Meer banen op de tocht bij verzekeraar VGZ”

Bij zorgverzekeraar VGZ staan mogelijk veel meer banen op de tocht dan eerder gemeld. Volgens vakbond De Unie kan het banenverlies door de beoogde bezuinigingen bij het bedrijf oplopen tot zevenhonderd arbeidsplaatsen. VGZ zelf vindt het nog te vroeg voor een dergelijke berekening.

De zorgverzekeraar is van plan zijn vestiging in Heerlen te sluiten, als onderdeel van een grote reorganisatie die 100 miljoen euro aan besparingen moet opleveren. Vorige week zei VGZ zelf al dat over het lot van driehonderd medewerkers nog geen knoop was doorgehakt.

Volgens De Unie-belangenbehartiger Inge de Vries kan de 100 miljoen euro aan besparingen alleen worden gehaald wanneer er veel meer banen worden geschrapt, bevestigt ze na berichtgeving door De Telegraaf. Er zal volgens haar ook in andere vestigingen van het bedrijf moeten worden gereorganiseerd.

VGZ wil voor april van dit jaar meer duidelijkheid geven over de plannen. Een woordvoerder benadrukt dat besparingen op meerdere manieren kunnen worden gerealiseerd, niet alleen door banen te schrappen. De zorgverzekeraar telt in totaal meer dan tweeduizend werknemers.