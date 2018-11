„Meer arbeidsproductiviteit goed voor lonen”

Om de lonen in de toekomst sterker te laten stijgen, is het nodig dat de productie per werknemer (arbeidsproductiviteit) sneller toeneemt. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vrijdag verschenen publicatie ‘Vertraagde loonontwikkeling in Nederland ontrafeld’.

„Sinds 2014 is de economie flink aangetrokken, maar stijgen de lonen jaarlijks een stuk minder dan voor de crisis”, stelt het CPB. De lonen stijgen nauwelijks meer dan de inflatie. En die inflatie was de afgelopen jaren al historisch laag.

Dat werknemers hun loon minder snel zien stijgen, heeft volgens het CPB vooral te maken met de arbeidsproductiviteit. Die neemt wel toe, maar sinds de jaren tachtig steeds minder snel. Uit het onderzoek van het CPB blijkt niet dat flexibilisering tot structureel lagere lonen heeft geleid.