Meer acties gepland na nachtelijke staking bij Tata

Na de nachtelijke staking van de werknemers in de haven van Tata Steel in IJmuiden komen er nog meer acties aan. Dat zei FNV-bestuurder Roel Berghuis zaterdagochtend. De staking van de nachtploeg in de havens is volgens hem goed verlopen. „De hele ploeg heeft meegedaan”.

De werknemers hebben van vrijdagavond 22.00 uur op vrijdag tot 06.00 uur zaterdagochtend het werk neergelegd. De zeeschepen en binnenvaartschepen werden niet meer volgeladen of gelost.

FNV-bestuurder Berghuis wilde nog niet zeggen wanneer er weer gestaakt gaat worden, maar er staat voor dit weekend wel iets op de planning. „We blijven de druk op de directie opvoeren om goede afspraken te maken.”

Vakbonden begonnen eerder deze maand met stakingsacties bij Tata Steel in IJmuiden, waarbij onder andere de hoogovens een dag werden stilgelegd. Personeel is bezorgd over een op handen zijnde reorganisatie, waarbij wordt gevreesd voor banenverlies. Ook het vertrek van Theo Henrar als directeur van Tata Steel Nederland, dat als ontslag wordt gezien, leidde tot woede. Dinsdag staat er een gesprek met de directie gepland.