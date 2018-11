„Meer aandacht voor Made in Holland”

Het kabinet moet veel meer aandacht hebben voor de export van producten die in Nederland worden gemaakt. Ook moet er een „breder plan” komen om de impact van kwesties als het handelsconflict tussen de VS en China en de niet optimaal functionerende interne Europese markt het hoofd te bieden. Daarvoor pleiten ondernemersorganisaties MKB-Nederland, evofenedex en VNO-NCW.

De partijen benadrukken dat een derde van de Nederlandse welvaart wordt verdiend over de grens en dat exportgroei een belangrijke motor vormt voor de Nederlandse economie. Dat percentage is al jaren tijd stabiel, terwijl de wereldhandel in die periode juist sterker groeide dan de Nederlandse economie. Juist dat baart de organisaties zorgen.

Ze benadrukken verder dat ‘Made in Holland-producten’ de meeste toegevoegde waarde leveren voor de Nederlandse economie. Dat aandeel is hard nodig voor toekomstige groei en banen. De Tweede Kamer praat donderdag over de handelsagenda.