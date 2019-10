MediaMarkt is nog niet klaar met groeien

Elektronicaketen MediaMarkt blijft ook na de opening van zijn vijftigste Nederlandse winkel op donderdag kijken naar groeimogelijkheden. „Er zijn nog steeds plekken waar we graag willen zitten”, zegt operationeel directeur Pim Kramer in gesprek met het ANP.

Volgens hem willen consumenten anno 2019 nog steeds graag naar een fysieke winkel gaan. „Daar kun je de producten zelf bekijken en vastpakken. Voor je een tv koopt wil je toch graag weten hoe groot die precies is”, aldus Kramer, die geen details geeft over winkellocaties die MediaMarkt nog op het oog heeft.

Hij erkent dat consumenten zich tegenwoordig meestal online oriënteren voor ze in de winkel komen. „De wereld verandert telkens. We zitten nu twintig jaar in Nederland en we moeten ons continue aanpassen.”

Dat laatste betekent dat MediaMarkt ook kritisch blijft kijken naar zijn vestigingen, vertelt Kramer. In middelgrote steden heeft de keten al meerdere keren een locatie in oppervlakte verkleind. Maar winkelsluitingen zijn volgens de directeur niet nodig.

Het vijftigste filiaal is gevestigd in de Westfield Mall in Leidschendam, wat het grootste winkelcentrum van Nederland moet worden. MediaMarkt viert de opening van de winkel uitgebreid, met onder meer een optreden van meidengroep OG3NE.

Bij MediaMarkt Nederland werken nu meer dan 4000 mensen. Dit aantal is al een paar jaar stabiel. Volgens Kramer investeert het bedrijf nu weer veel in zijn personeel. Winkelmedewerkers krijgen bijvoorbeeld speciale verkooptrainingen om te leren hoe ze beter vragen kunnen stellen aan de klant.

De keten is onderdeel van het Duitse beursgenoteerde concern Ceconomy. Bij de meest recente kwartaalcijfers schreef het moederbedrijf een verlies in de boeken. De komende tijd verdwijnen nog eens honderden banen bij Ceconomy. Kramer wilde niet aangeven hoe het zit met de omzet en het resultaat van MediaMarkt in Nederland.