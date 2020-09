MediaMarkt en Otto stoppen mogelijk met aanbieden op krediet

Webwinkel Otto en MediaMarkt stoppen mogelijk met het aanbieden van producten op krediet wanneer de rente daarop 10 procent blijft, in plaats van 14 procent. Dat bevestigen de bedrijven na eerdere berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Sinds 10 augustus heeft het ministerie van Financiën de nu tijdelijke maatregel opgelegd in opdracht van de Tweede Kamer.

Die vroeg om in de coronacrisis deze rentes te verlagen, omdat huishoudens met lage inkomens door de hoge rentes in de problemen kunnen raken. Het is niet duidelijk voor hoe lang de maatregel gaat gelden. Minister Wopke Hoekstra onderzoekt nog wat een goede rentestand is voor de lange termijn. In april werd een motie van Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP aangenomen die de regering oproept onder meer „woekerrentes” aan banden te leggen die worden gerekend door postorderbedrijven.

MediaMarkt laat weten dat de verlaging van de rente het betalen op krediet „ernstig onder druk” zet. De elektronicaketen blijft deze betaalmogelijkheid aanbieden maar sluit niet uit dat die in de huidige vorm verdwijnt „als gevolg van nieuwe ontwikkelingen”. Volgens MediaMarkt maakt een klein deel van de klanten gebruik van het kopen op krediet en gaat het dan vaak om de duurdere producten.

Webwinkel Otto verstrekt veel lage kredieten van een paar honderd euro. „Daar gaat een hoop werk in zitten, want we wijzen meer dan de helft van de aanvragen af”, zegt een woordvoerder. Wanneer de renteverlaging lang in stand blijft, of permanent wordt, moet Otto opnieuw onderzoeken of het aanbieden van producten op afbetaling nog rendabel is. „Maar het zou ook kunnen dat we optie ook dan nog willen bieden voor onze klanten”, aldus de woordvoerder.

Volgens Het Financieele Dagblad is webwinkel Wehkamp onverminderd enthousiast over klantenkredieten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft begin dit jaar cijfers gepubliceerd over betalingsachterstanden en het aantal uitstaande kredieten bij verzendhuizen. In 2019 sloten webwinkels bijna een half miljoen kredieten af, waarvan ruim een kwart te maken hebben met een betalingsachterstand.