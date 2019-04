Mediahuis zet stap naar Ierland

Mediahuis heeft een overnamebod gedaan op zijn Ierse branchegenoot Independent News & Media (INM), dat met de Irish Independent de grootste krant van het Ierland uitgeeft. De Belgische onderneming, in Nederland onder meer eigenaar van kranten als De Telegraaf en NRC, heeft in totaal 145,6 miljoen euro over voor het bedrijf.

INM is in Ierland en Noord-Ierland ook actief met de tabloid Herald, Sunday World en Belfast Telegraph en geeft een aantal regionale kranten uit. Ook online is het bedrijf actief als nieuwsleverancier, zoals met de nieuwssite independent.ie. Het aan de beurs in Londen genoteerde bedrijf heeft circa 800 werknemers en behaalde vorig jaar een omzet van 191 miljoen euro. Met de beoogde overname zou Mediahuis zijn eerste stap buiten Nederland en België zetten.

Eerder deze maand maakte INM al bekend te zijn benaderd door een overnamepartij. Het bedrijf kampt met teruglopende resultaten en zoekt naar manieren om die op peil te houden, onder andere door vaker een betaalmuur voor zijn artikelen online toe te passen. In eigen land is INM ook onderwerp van onderzoek door de autoriteiten wegens een vermeend datalek in 2014.