Mediahuis investeert in personeelstrainingsbedrijf

Mediahuis, het bedrijf achter onder meer NRC Handelsblad en De Telegraaf, investeert 5 miljoen euro in Lepaya. Dat bedrijf verzorgt personeelstrainingen en is gevestigd in Amsterdam.

Met de investering wil Lepaya de voorziene groeiplannen versnellen. Het is voor het eerst dat Mediahuis zich roert op de trainingsmarkt. Volgens Mediahuis is het een groeimarkt en neemt het belang van het trainen van personeel toe, „zeker in een tijd waarin het fysieke contact tussen werknemers afneemt”, aldus topman Gert Ysebaert.