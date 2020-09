Mediahuis in overnamegesprekken met NDC mediagroep

Het Belgische mediabedrijf Mediahuis is in gesprek met NDC mediagroep, uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant, over een overname van het bedrijf. Dat schrijft Dagblad van het Noorden op de eigen website.

De Belgische uitgever praat met aandeelhouders FB Oranjewoud en Je Maintiendrai Fonds over de verkoop van aandelen, bevestigt de directie van NDC tegen de krant. Aandeelhouders en directieleden willen verder niets zeggen over de lopende overnamegesprekken.

In Nederland is Mediahuis eigenaar van NRC, nrc.next, De Telegraaf en regionale kranten in Limburg, Noord- en Zuid-Holland, zoals het Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en De Limburger.

NDC mediagroep is uitgever van Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, zeven nieuwsbladen en veertig weekbladen in Noord-Nederland, Flevoland en de Kop van Overijssel. Ook de merken Gezondheid&Co, Mensenlinq, Trendship en VanPlan.nl behoren tot de portefeuille van NDC. FB Oranjewoud en Je Maintiendrai Fonds zijn momenteel de enige twee aandeelhouders van NDC.