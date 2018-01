Mediabedrijf TMG wil af van beursnotering

De Telegraaf Media Groep wil zijn notering aan de beurs in Amsterdam beëindigen. Daartoe heeft de huidige meerderheidsaandeelhouder, de Vlaamse branchegenoot Mediahuis, een verzoek ingediend bij beursbedrijf Euronext Amsterdam.

Mediahuis nam vorige maand een belang van ruim 29 procent in TMG over van Talpa, het bedrijf van John de Mol. Ook kocht het bedrijf op de beurs nog stukken bij, zodat het nu in totaal 98,5 procent in handen heeft. Om ook het restant te verwerven begint Mediahuis een wettelijke uitkoopprocedure.

„De beursexit biedt TMG rust en ruimte zodat we ons volledig kunnen richten op het uitvoeren van de toekomstplannen”, aldus topman Marc Vangeel van het moederbedrijf van onder meer dagblad De Telegraaf.