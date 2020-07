Medewerkers Wehkamp begonnen met staken

Medewerkers van Wehkamp zijn begonnen met een staking. De webwinkel kreeg van vakbond FNV tot maandagmiddag 14.00 uur de tijd om met een beter sociaal plan te komen voor de 82 medewerkers die hun baan verliezen bij een reorganisatie. De twee partijen hebben geen akkoord bereikt en medewerkers van het distributiecentrum in Maurik hebben nu het werk neergelegd.

De komende dagen leggen ook medewerkers van het hoofdkantoor in Zwolle hun werk neer, aldus FNV. De vakbond verwacht dat ook leveranciers van Wehkamp, zoals BCC en Beter Bed, hinder ondervinden van de werkonderbrekingen. „We hadden dit liever voorkomen, maar de mensen bij Wehkamp zijn het echt zat. Steeds meer collega’s sluiten zich nu aan bij FNV en doen mee aan de staking”, aldus FNV-bestuurder Ali Aklalouch.

De vakbond onderhandelde drie keer met Wehkamp over een sociaal plan, en wees het eindaanbod van de winkel afgelopen donderdag af. De Britse eigenaar van Wehkamp, de investeringsmaatschappij Apax Partners, wil het distributiecentrum in Maurik in Gelderland sluiten en verkopen. De reorganisatie treft ook het hoofdkantoor en deels het distributiecentrum in Zwolle.

FNV wil dat er een goede ontslagvergoeding komt voor iedereen die zijn baan kwijtraakt. Ook wil de vakbond meer geld voor begeleiding naar ander werk en voor scholing, zodat ontslagen werknemers meer kans hebben om weer aan werk te komen.

Wehkamp zegt „zeer teleurgesteld” te zijn dat FNV heeft besloten om een staking te organiseren en roept de vakbond op nogmaals in gesprek te gaan. De webwinkel noemt het hard nodig in te kunnen blijven spelen op een competitieve markt, en doet daarom aanpassingen die moeten leiden tot een „wendbare, efficiënte organisatie en een betere concurrentiepositie”.

Daarbij zegt Wehkamp zich te hebben ingespannen om tot een goed sociaal plan te komen. „Binnen dat sociaal plan staat de begeleiding van medewerkers naar ander werk centraal en daarvoor wil Wehkamp zich maximaal inzetten. FNV heeft op haar beurt echter geen concrete tegenvoorstellen gedaan en dat is niet alleen teleurstellend, maar ook niet in het belang van de medewerkers en het bedrijf”, aldus Wehkamp.