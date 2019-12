Medewerkers verzekeraar Achmea gaan 34 uur werken

Het personeel van verzekeraar Achmea krijgt een 34-urige werkweek. Dat is vastgelegd in een nieuwe cao die het bedrijf overeenkwam met de vakbonden. De werknemers gaan er daarbij niet in loon op achteruit.

De 34-urige werkweek gaat per 2021 in. Komend jaar krijgt het personeel een loonsverhoging van 1 procent. Als ze het jaar erop twee uur per week minder gaan werken met hetzelfde salaris, komt dat neer op een loonsverhoging van nog eens 5,88 procent.

Verder kunnen werknemers vrije dagen sparen om bijvoorbeeld eerder te stoppen met werken of de laatste jaren voor hun pensioen minder te werken. Ook kunnen oudere werknemers kiezen om een minder zware baan te gaan doen waarbij ze niet direct in salaris achteruitgaan, maar dat geleidelijk wordt aangepast.

De cao geldt voor zo’n 12.000 werknemers van Achmea.